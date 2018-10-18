〈台北都會〉《選舉系列報導─新北市長選情分析》藍綠版圖差不多 年輕選票成關鍵

2018-10-18

前言：今年底的縣市長、縣市議員等選舉將於十一月二十四日投、開票，今天起距離選戰已進入倒數三十七天，本報從即日起系列報導新北市、基隆市、金門縣、連江縣的選情，提供讀者翔實的選舉資訊。

記者李雅雯／特稿

新北市長選舉不但是民進黨中央執政的期中考，也是國民黨能否振興的重要指標，更被視為攸關二○二○總統大選的關鍵戰役，藍、綠兩黨都有輸不得的壓力；新北市藍、綠版圖大約在五五波對四五波之間擺盪，誰能催出卅九歲以下年輕選票，將是撼動邊界的關鍵。

根據內政部今年六月統計，新北市廿歲到卅九歲人口數將近一一八萬人，若以二○一四年選舉人數來看，該年齡層佔選舉人數約三成七，他們對政治比較冷感，對藍綠也沒有特別喜好，甚至是失望大於期待，但也因為沒有既定的政治偏向，候選人的政見、過往經歷、選戰過程的表現、有無失言等，都是他們投票的參考。

中央選舉委員會統計，新北市長二○一○年投票率約七成一，朱立倫大勝對手十一萬餘票；投票率在二○一四年降到約六成二，選情偏冷，朱立倫僅險勝對手二萬多票，拉高投票率對藍營似乎比較有利；在目前還看不到選情激化的情勢下，佔三成七的卅九歲以下投票人口成了勝負關鍵。

今年底公投綁大選，同婚、性平教育等公投議題，增添年輕選民投票的動機，侯友宜、蘇貞昌爭取年輕選民，兩人各有優勢和弱點。

侯友宜主攻深澳燃煤電廠議題，政見多延續市長朱立倫，新鮮度不足；當他用「厚友誼」、「人情味」等感情訴求遮蓋理性辯論空間時，被認為是鎖定「老藍男」選票。

第一次參選的侯友宜確實給部分選民「比較新」的形象，對於厭惡傳統政治人物的選民來說是加分，但侯拒絕青年論壇、媒體辯論，在競選官網沒有政見專區，年輕選民看到的政策牛肉不多，恐釀失分。

民進黨推出老將蘇貞昌再戰，部分選民質疑他「背棄對神明的承諾」，在中央執政包袱下，蘇貞昌戰得辛苦，但他在台北縣長任內政績豐碩，會做事、有效率的形象加分不少，再加上戰術活潑、政見創新並緊咬對手閃躲辯論檢驗，肯定的趨勢持續攀升。

時光流逝，蘇貞昌再會做事也是十四年前的陳年舊事，讓廿多歲年輕世代印象模糊，要用新的政見願景來感動年輕族群，選況才能事半功倍。