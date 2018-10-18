〈台北都會〉深澳停建 蘇貞昌：不是為一個人、一場選舉

2018-10-18

〔記者李雅雯、何玉華、邱書昱、葉冠妤／新北報導〕行政院宣布停建深澳電廠，外界質疑有選舉考量，拉抬民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情，以免深澳成為國民黨的提款機；蘇貞昌昨天接受網路直播專訪，他表示，行政院宣布深澳電廠停建是因為觀塘三接案通過，天然氣的發電量增加才停建深澳，「這不是為了一個人、更不是為了一場選舉」。

對於如何評價國民黨新北市長參選人侯友宜？蘇貞昌說，曾經共事過，侯在警察業務上做得很好，但警政署就是內政部組織架構下的一個署而已，「要他（侯）突破這個去做其他的（事）就比較難。」

另外，蘇貞昌的都市更新政策動畫「衝！巨獸退散，都市再生！」上線一個月，觀賞次數已突破一百萬，蘇貞昌的發言人黃韋鈞表示，以活潑有趣的動畫，解說運用五大引擎推動新北市都市再生，在網路民調中，蘇貞昌的都更政策獲得六成四的民眾認同，高出對手甚多，而且被認為可行。

蘇貞昌昨天下午也偕同妻子詹秀齡參加愛鄉基金會的「畫我新北」交流茶會，兩人互誇「放閃」。詹秀齡笑說，蘇貞昌是她的「一號助理」，會幫忙洗畫筆、扛畫具，表現一百分；蘇貞昌說，太太幫他一輩子，他只不過幫她洗畫筆而已，還差得遠咧。

對於侯友宜的妻女尚未公開露面，蘇貞昌表示，不曉得侯的情況，候選人都呼籲大家出來幫忙，「自己家人出來是應該的。」