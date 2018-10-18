〈台北都會〉深澳停建 蘇貞昌：不是為一個人、一場選舉

2018-10-18

〔記者李雅雯、何玉華、邱書昱、葉冠妤／新北報導〕行政院宣布停建深澳電廠，外界質疑有選舉考量，拉抬民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情，以免深澳成為國民黨的提款機；蘇貞昌昨天接受網路直播專訪，他表示，行政院宣布深澳電廠停建是因為觀塘三接案通過，天然氣的發電量增加才停建深澳，「這不是為了一個人、更不是為了一場選舉」。

對於如何評價國民黨新北市長參選人侯友宜？蘇貞昌說，曾經共事過，侯在警察業務上做得很好，但警政署就是內政部組織架構下的一個署而已，「要他（侯）突破這個去做其他的（事）就比較難。」

另外，蘇貞昌的都市更新政策動畫「衝！巨獸退散，都市再生！」上線一個月，觀賞次數已突破一百萬，蘇貞昌的發言人黃韋鈞表示，以活潑有趣的動畫，解說運用五大引擎推動新北市都市再生，在網路民調中，蘇貞昌的都更政策獲得六成四的民眾認同，高出對手甚多，而且被認為可行。

蘇貞昌昨天下午也偕同妻子詹秀齡參加愛鄉基金會的「畫我新北」交流茶會，兩人互誇「放閃」。詹秀齡笑說，蘇貞昌是她的「一號助理」，會幫忙洗畫筆、扛畫具，表現一百分；蘇貞昌說，太太幫他一輩子，他只不過幫她洗畫筆而已，還差得遠咧。

對於侯友宜的妻女尚未公開露面，蘇貞昌表示，不曉得侯的情況，候選人都呼籲大家出來幫忙，「自己家人出來是應該的。」

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨下午與夫人詹秀齡連袂出席愛鄉文化基金會舉辦的「畫我新北交流茶會」，言談間不斷放閃，羨煞旁人。（記者葉冠妤攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨下午與夫人詹秀齡連袂出席愛鄉文化基金會舉辦的「畫我新北交流茶會」，言談間不斷放閃，羨煞旁人。（記者葉冠妤攝）

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