〈台北都會〉新店行政生活園區上樑 後年底完工

2018-10-18

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國首座公辦都更方式闢建的新北市新店行政生活園區，昨天由市長朱立倫主持上樑典禮，三棟主體建築包括卅一層的行政辦公大樓、卅層的住宅大樓和九層樓的國民運動中心，預計於二○二○年底完工、二○二一年中啟用。

公辦都更 整合7行政機關

新店行政生活園區位於捷運新店區公所站前，基地總面積一．二公頃，以新店區公所和市警局新店分局舊址為中心，將新店區公所、新店戶政事務所、新店地政事務所、稅捐稽徵處新店分處、國稅局新店稽徵所、警察局新店分局、消防局新店分隊七個行政機關整合在一起，再加上新設的國民運動中心，啟用後將成為新店的行政中樞。

行政辦公大樓樓高卅一層，未來將成為新北市最高的行政大樓，其中一至十九層為各參與都更的機關分回使用，十九樓以上規劃為商業辦公空間，地下五層主要做為停車場，部分空間由新店警分局規劃為地下靶場，員警未來無需大老遠跑到郊區打靶。

新店國民運動中心也納入

教育局長林奕華說，新店國民運動中心將是新北市的十六座國民運動中心之一，館內規劃廿五公尺長的游泳池、籃球、羽球、桌球、撞球場，飛輪、韻律教室及體適能中心，可滿足不同年齡民眾休閒運動需求，樓頂則是戶外空中花園，可供園區工作人員及洽公民眾休閒使用。

行政園區地理及交通位置優異，並與裕隆新店城、中央新村北側重劃區，構成新店的黃金三角地段。

未來將增設捷運站出入口

三棟大樓間有空廊連接，增加互通便利性，行政園區啟用後進出民眾大增，行政大樓本身無法與捷運新店區公所站體連通，但捷運局考量將來會在中華電信南側增設一個捷運站出入口。城鄉局昨天也啟用「新店行政生活園區願景展示館」，展示說明整個公辦都更案的規劃內容。