〈北部〉參選人登玉山揮五星旗 批柯騙選票

2018-10-18

〔記者郭安家、劉濱銓／台北—南投報導〕本月十五日有人在玉山頂舉中國五星旗自拍，被七名愛國山友拉國旗反制。昨天傍晚，支持統一的無黨籍大安文山區議員參選人鄭建炘（本為國民黨籍，因違紀參選，九月被開除黨籍）坦言是他所為，強調登玉山是為了宣傳兩岸和平統一。對於台北市長柯文哲高唱「兩岸一家親」，鄭建炘說，「兩面操作手法，他（柯）純粹在騙選票」。

鄭建炘遭網友比喻為垃圾

許多網友看到影片後，均感到相當憤怒，紛紛留言「穿紅衣上去小心遇到同路人」、「這種貨色也出來選舉」、「旗降落傘只能一人用」、「恭喜你，這樣絕對不會當選」、「垃圾不落地，記得要帶走，我說的是人」、「要當中國人請去對岸，但也不要污辱玉山」。

鄭建炘表示，今年三月一日，他持五星旗上玉山，可惜冰封無法登頂，當時也被排雲山莊駐警注意。本月十五日凌晨十二點，他帶著兩名鍛鍊過體力的兒子上玉山，早上七點抵達排雲山莊，現場兩位駐衛警一直「盧」他不要拿五星旗登頂，還說「長官給我們很大壓力」、「如果你拿出五星旗，我們會被懲處」，講了一小時，駐警最後仍放行。

玉管處表示，鄭某與家屬共三人合法申請入山，當天有警方與玉管處人員全程監控，並在排雲山莊告知禁止插旗、喧嘩等。他們在登頂後僅舉旗拍照後就離去，未設置固定旗幟等違法行為，雖然無法開罰，但絕不歡迎山友從事政治性活動，依照國家公園法，若在園區設置固定旗幟，可處三千元罰鍰。

佩服柯兩面操作但不支持

記者追問，這次參選，背後是否有與中共、國台辦接觸？鄭建炘回應，「我們人微言輕，跟中國接觸這麼多，但中國是務實政治體制，他會跟你接觸，但不會講太多，他們（中共）接觸我這種小人物沒意義」、「我純粹要讓下一代中華民族有揚眉吐氣的機會」。至於參選資金，都是他過去當業務時的存款，以及家裡支持。

記者問他怎麼看待台北市長柯文哲高唱「兩岸一家親」？鄭建炘說，柯文哲見了前總統李登輝、談台派相關言論，見了統派又喊「兩岸一家親」，完全是「兩面操作手法」；但支持台獨、統一的民眾，對民進黨、國民黨失望，就跑去挺柯文哲。「柯文哲這操作手法厲害，我很佩服，但我不會支持柯文哲！他（柯）純粹在騙選票。」