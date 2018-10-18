〈北部〉明年總預算小刪6.29億 4年減幅最低

2018-10-18

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會今天休會，議員們拚選舉，民進黨、國民黨等各黨議員昨快速審完台北市長柯文哲任內最後一年編列的一○八年台北市政府總預算案，原本歲出（工程開發、活動等支出）一六五五．四六億元，議會通過一六四九．一七億元，慷慨大放送，僅小刪六．二九億元、約○．三八％，為近四年最低。至於歲入（稅金等收入）市府編列一六○一．二四億元，通過一五九八．九五億元，減少二．二九億元、○．一四％。

小砍二備金 藍議員︰下屆不一定是柯

另外，柯文哲近四年兩度編列史上最高十二．五億元第二預備金惹議。柯今年自砍二備金為十億元，對此，副市長鄧家基、秘書長張哲揚昨早與國民黨、民進黨議員進行朝野協商，會中「友柯」議員盼維持十億元，但協商後給予九．六五億元，國民黨議員認為，「下任市長又不一定是柯文哲」。

議員說，可能是選舉年，議員對選情比較緊張，若沒有太大爭議，大多會尊重委員會決議，不會特別挑剔；此外，柯文哲也沒有像過去想強硬通過任何一筆預算案，所以爭議不多。

不進行表決 外界看不出個別議員態度

今年選舉年，出現柯文哲被民進黨分手、柯文哲拉攏國民黨議員等現象，議會出現「友柯」、「柯黑」矛盾；今年議會也罕見不進行預算表決，而採四小時半的政黨協商，外界無法如過去從個別爭議預算、二備金、法規案投票表決，窺看個別議員態度。

回顧近四年，今年藍綠議員堪稱「大放送」，市府歲出僅小刪六．二九億元、約○．三八％；反觀去年刪了廿億元、一．一九％，前年則刪了十一．○二億元、○．六六％，大前年刪了十五．一二億元、○．九三％。

昨下午政黨協商也決定幾項爭議工程，如台北藝術中心、北部流行音樂中心，市府原要分別追加七．六七億元、四．六五億元預算，但議員周柏雅質疑工程造價核算有問題，兩筆預算分別打九五折、九八折；至於八．六八億元的稻香市場改建工程預算，也被打九八折。

依慣例，政黨協商後，議會大會宣讀總預算案，但有議員反映要至地方跑選舉行程，議長吳碧珠也裁示晚間九點再進行宣讀，讓議員去跑行程。晚間十點，總預算案通過，議會也準備蛋糕，歡送不連任的議長吳碧珠及議員厲耿桂芳、陳孋輝、何志偉、黃向羣、童仲彥等，齊唱「當我們同在一起」話別，柯文哲更到場致意。