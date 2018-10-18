〈北部〉營養午餐4章1Q補助 農委會 研議加碼

2018-10-18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨二度視察花蓮免費營養午餐，找來全國家長會校園食安主委孫文昌、營養師到北昌國小瞭解。針對家長反映希望「大雞腿、棒棒腿」不要吃廉價進口冷凍肉，改用國產肉品，對此孫文昌透露，農委會正研議提高營養午餐使用國產蔬果肉品的「四章一Q」政策補助款，有助於改善午餐品質。

45元夠吃嗎？ 蔡碧仲：還要研究

花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨到吉安鄉北昌國小視察午餐廚房，還進教室與學童同吃「刈包特餐」，菜單有刈包、豬肉炒酸菜、蜜汁豆乾、蔬菜及米粉羹。代理縣長蔡碧仲說，針對「四十五元夠吃嗎」？以及目前午餐每週只有一天有飯後水果，希望增加水果次數，能否達到還要跟專家共同研究，「最後會給大家一個答案」。

農委會去年起推「四章一Q」政策，各縣市學童營養午餐使用國產在地生鮮食材、且符合標章規範，每餐每人可以補助三點五元。

針對家長反映，免費午餐使用的大雞腿肉是進口冷凍肉，腥味重，然符合「四章一Q」的國產蔬果肉品成本高。全國家長會校園食安主委孫文昌說，據瞭解農委會研議將現行每餐三點五元補助予以「加碼」，加碼幅度還不清楚，希望多少幫助午餐提昇品質。

花蓮午餐供應 八成符合規範

花蓮縣教育處體健科說明，花蓮縣府政策是每月第一週的星期二是「大雞腿日」，加上菜單中也有使用到棒腿等進口冷凍雞肉，所以扣除菜單有冷凍雞肉天數後，約七到八成的午餐供應日都符合「四章一Q」規範，以申請三點五元補助；負責北昌國小午餐廚房的業者華王御膳公司現場代表人員說，如果補助可提高，可望提昇午餐品質。