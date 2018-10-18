〈北部〉民進黨質疑政商關係複雜 林姿妙：抹黑

2018-10-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣黨部抨擊國民黨前立委楊吉雄操守有問題，並三問楊吉雄，質疑楊是國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙幕後大金主，政商關係複雜。林姿妙陣營回應，抹黑別人不會使自己變高尚！楊吉雄說，他退出政壇十多年，沒參與這次選舉，何來背後金主之說？

三問楊吉雄 是不是幕後金主

民進黨縣黨部主委黃建財、前主委林進財及五合一聯合競選總幹事黃適超等人，昨在宜蘭縣議會黨團召開記者會，質疑楊吉雄與林姿妙的關係；林進財說，楊吉雄一九九三年為國民黨輔選縣長時，曾鬧出「犀牛皮事件」笑話，二○○○年總統選舉，鬧出宋楚瑜興票案烏龍爆料，楊選國民黨中常委，也曾送禮賄選被查獲。

林進財指出，更離譜的是，楊曾編造假文件，向經濟部詐領「和平水泥專區定置漁具補償金」及「員工資遣費」，遭判刑兩年六個月，如果這樣的人，成為林姿妙大金主，宜蘭縣政會昏天暗地。

據了解，楊吉雄經營船務及貨運公司，財力雄厚。黃適超表示，他要三問楊吉雄，是不是林姿妙幕後操盤手？是不是林姿妙幕後金主？是不是林姿妙家族生意夥伴？黃建財等人也質疑，到底要「拚出誰的好生活？財團？楊吉雄？縣民？」林姿妙要講清楚、說明白。

林姿妙陣營未正面回應兩人關係，他們認為，選戰到現在，民進黨一路抹黑，選民看了都覺得累，現在說「楊吉雄是林姿妙金主？」接下來，是不是要說曾經罵過陳歐珀的郭台銘，也成了林姿妙金主？或者連外星人都成了金主？陳歐珀是宜蘭縣唯一的立委，請為端正選風以身作則，選民會期待候選人用正能量爭取認同。

楊吉雄：很無辜 選舉不該這樣選

楊吉雄則說，他已經七十六歲，退出政壇十多年，並沒有投入這次選舉，也婉拒任何選舉職務，被民進黨指控他覺得很無辜，選舉不該這樣選，候選人應討論政策面，否則台灣會「玩完」。