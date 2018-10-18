〈北部〉竹市客家文化節 週日起展開

2018-10-18

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／新竹報導〕以「風染新竹客」為主軸的新竹市客家文化節系列活動，廿一日起連續四週，分別在北大公園、鐵道藝術村、開臺金山寺及明湖公園熱鬧展開。

首場廿一日於北大公園舉行，有「染藝體驗趣」、「竹風藝客染市集」「九降風染展」等主題活動，設有染藝DIY、在地文創及美食等攤位。另有「藝客大匯演」由在地客家社團演出，揚名海外的紅瓦民族舞蹈團帶來舞劇《客家漾》。

廿七日下午兩點在鐵道藝術村，金曲獎最佳客語專輯獎得主黃子軒帶來「黑金町鐵道漫遊計畫」，由在地文史工作者帶領走訪竹蓮寺、黑金町老屋、鐵道宿舍群並結合導覽及Live演唱。

十一月三日下午三點，由景勝戲劇團於開臺金山寺前演出《梧桐冤》 ；十一月九日下午五點於新竹市文化局演藝廳，由在地演出團隊新竹交響管樂團及艸雨田舞蹈劇場演出大型舞劇《（人厓）个家鄉》；十一月十日下午兩點半於明湖公園，由iColor愛客樂樂團帶來親子音樂劇《海洋奇遇記》，並有親子闖關趣味遊戲。

新竹縣五峰鄉張學良園區附近的「清泉藝術之森」，廿日下午一點則舉辦「藝術之聲」張學良故居音樂會，除有泰雅原少舞蹈團、嵨瀨教會青少年合唱團、嵨瀨婦女團的表演，並邀請太巴塑天藝表演團隊參與演出，現場並有文創市集。