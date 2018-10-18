〈北部〉招標5次 竹北運動中心揭牌

2018-10-18

〔記者黃美珠／竹北報導〕歷經五次招標的新竹縣竹北國民運動中心，已經完工落成，昨天揭牌 ，最快十二月底啟用。

最快12月底啟用

縣府表示，竹北國民運動中心位於竹北市光明六路與莊敬南路口，採OT委外營運，為地下一層、地上五層建物，啟用後設施將有體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球室、綜合球場等，並與縣立游泳館結合。縣府指出，還須至少一個多月進行細部裝修與審過收費標準等相關營運計畫，推估最快十二月底啟用。

前新竹縣副縣長、監委章仁香與前台北市長郝龍斌昨天出席揭牌典禮，肯定新竹縣長邱鏡淳發展體育，讓年輕的竹北市成為一個熱愛運動的城市。

章、郝說，設立國民運動中心有門檻，爭取設立的城市必須有十五萬人口，周邊生活圈也要有卅萬運動人口。

當年竹北人口只有十四萬多人，邱鏡淳保證運動中心落成時一定跨得過前述門檻，才獲中央首肯補助兩億元新建，縣府負擔兩億六千三百多萬元。

郝龍斌說，如果竹北國民運動中心要等竹北及其周邊人口超過卅萬才來蓋，那一定來不及。

邱鏡淳說，當年閒置的竹北市立游泳池腹地太小，因此「搬」到縣立體育場、體育館、游泳館旁，成為一個「體育園區」」，章仁香擔任副縣長時幫忙奔走 。

章仁香說，邱鏡淳上任時，體育館因空調有問題，幾乎沒供運動使用，反而在辦商展賣家具，郝龍斌、邱鏡淳一起透過協辦世大運機會，把整個場館，包含第二運動場在內更新且達國際賽事標準。