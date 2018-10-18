〈北部〉傑出輔導人全國僅4人 國小主任蔡宏昇獲殊榮

2018-10-18

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市民富國小輔導主任蔡宏昇，用跳脫窠臼、創意十足及注入幽默方式推動輔導業務，營造友善校園並全方位照顧弱勢學童，獲教育部「友善校園傑出輔導人員獎」，全國僅四人得獎。

林智堅稱讚他 孩子人生指引者

新竹市長林智堅讚揚並表示，愛是點亮孩子的一盞明燈，蔡宏昇透過專業與經驗打造有溫度的輔導環境，成為孩子人生指引者。

蔡宏昇是台大法學碩士，歷經國小、國中及高中三階段的不同教學職場，深刻體會社會變遷及家長觀念和城鄉差距等因素產生校園「失衡」現象。

他說，小學是形塑人格特質的根基，因此選擇在小學做長期扎根的工作，以團隊合作取向的諮商輔導模式，爭取社會資源照顧弱勢學生，營造溫馨友善的校園環境，輔導績效年年獲獎。

營造友善校園 守護弱勢學子

蔡宏昇勸募資金挹注教育儲蓄專戶，讓經濟弱勢學生安心就學，善用民間資源提供受飢兒愛心早餐，經常辦理新住民子女課程活動，建置全新資源班教室，創立免費性舞獅社團、爭取弱勢低收學生免費安親班等。

「夢想就是做一件值得驕傲的事情，不要限制自己創造無限的可能性。」這是蔡宏昇鼓勵弱勢學生最常說的一句話。

他說，這群小孩需要舞台和關愛，看到新住民學生參加學校舞獅隊後的改變與在越語班上課找到自信心，成為他持續前進的動力 。