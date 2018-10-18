〈北部〉建8年、花2億 頭份市立納骨堂啟用

2018-10-18

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份生命紀念館（市立納骨堂）歷時八年規劃、興建，昨天揭牌，可提供三萬七千三百五十六個櫃位，首階段申請啟用約一萬個櫃位。頭份市長徐定禎感謝代表會的支持，並表示納骨堂於卸任前順利落成，對鄉親有所交代，公所目前正規畫二期工程，未來將提供更多停車空間。

徐定禎：卸任前 對鄉親有交代

頭份市公所斥資兩億零五百萬元，打造現代化的納骨堂，七月取得使用執照、八月開放民眾參觀登記，昨獲准啟用、販售，依不同樓層、位置、型式訂定不同價位，市民最低三萬兩千元起，非市民最低十萬元起，無須其他費用，可永久放置至建物年限到期。公所考量永續經營、避免爭議，將不開放未往生者預購櫃位。

受邀出席的苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，頭份納骨堂的啟用象徵殯葬設施走向現代化，也代表一個城市的進步指標。

縣府：象徵殯葬設施走向現代化

市公所殯葬管理所長戴志村說，納骨堂目前已收到九百六十份申請書，共兩千兩百四十五個需求櫃位，九月已辦理抽籤決定選為順序，揭牌啟用後隨即進行選位作業，申請人須攜帶身分證依照排定時間選位，期限至十一月二日止，在此期間內暫停受理新案件申請；十一月三日至明年二月二日開放民眾將祖先安奉至納骨堂內。

11月3日至明年2月2日開放安奉

戴志村說，為考量將來舉辦法會時將有大量停車需求，頭份市公所正辦理二期工程，將於納骨堂前方空地整闢為停車場，已完成設計；另，頭份市立殯儀館二期擴建工程也將於近期發包。