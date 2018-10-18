〈北部〉《桃園》勸進不違反選罷法 郭榮宗：還我清白

2018-10-18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前立法委員郭榮宗於二○一二年推出兒子參選桃園縣議員，因勸進時任觀音鄉民代表的廖薛文也參選議員，二○一五年被高等法院依行求賄賂罪判處六月徒刑。監察院近日以「勸進」並不違反選舉罷免法規定、證人證詞屬傳聞證據等理由，認定「判決違背法令」，並建請檢察總長提出非常上訴，郭榮宗獲悉後直呼：「還我清白！」

高等法院將郭榮宗依違反選舉罷免法第九十七條「對…具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂…而約其放棄競選或為一定之競選活動者」，判處六月有期徒刑、褫奪公權兩年定讞。判決指出，郭榮宗意圖花三百萬元，透過兩名中間人勸進廖薛文參選，讓民主選舉公平性喪失殆盡。

監察院決議 建請檢察總長提非常上訴

監察院二年前展開調查，近日決議，建請檢察總長提出非常上訴，決議內容指「高等法院判決違背法令」，理由有四，一、選舉罷免法第九十七條構成要件，是針對「惡意讓賢」，不含勸人參選；二、部分證人證言屬「傳聞證據」，無證據力；三、無被告郭榮宗自白、也未有其他補強證據；四、判決中行求賄賂的對象，前後認定不一。

郭榮宗昨在其觀音區服務處放鞭炮慶祝，他說，他已執行易科罰金、褫奪公權也在今年三月期滿，但他仍據理力爭，就盼監察院能促成司法還他清白。