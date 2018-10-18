〈北部〉《桃園》市府揪減重有成 鄭文燦：怎麼不揪我？

2018-10-18

〔記者陳昀／桃園報導〕「不能市長胖就說桃園胖！」身形有些圓潤的市長鄭文燦過去曾如此自嘲，也常被網友拿來開玩笑，市府人事處八月舉行「揪團減重健康體位競賽」，七十五天來，三五一名報名的公務員總共減了八六一公斤，獲減重冠軍的法務局助理員張皓然成功甩肉廿七．七公斤，讓昨天主持頒獎的鄭文燦苦笑說：「怎麼不揪我？」

張皓然去年獲選為市府模範公務人員，接受鄭文燦表揚時兩人曾合影留念，當時張的身材明顯比鄭大一號，一年多後再度同框，兩人的身材都起了些許「變化」，越來越相近。

當市長胖了10公斤 自解運動不足、睡不夠

「當市長胖了十公斤！」年輕時身形標準的鄭文燦表示，他並沒有天天量體重，但這四年來大約胖了十公斤，可能是運動及睡眠不足，加上飲食不正常等因素所致，尤其他回家後習慣煮麵跟孩子一起吃消夜，特別容易囤積脂肪。

鄭文燦也想瘦 要請教家醫能否「自然瘦」

鄭文燦說，接下來的選舉活動量會很大，但他對於是否會因此瘦下來，持順其自然的態度，他也分享自己過去的減重小撇步，就是曾經一天喝了八瓶海洋深層水，就慢慢變瘦了，這次看到張皓然瘦這麼多，決定要問一下家庭醫師，有什麼適合自己的好方法能「自然瘦」，也會定期健康檢查，不讓大家擔心。

張皓然：食量沒變 改以蛋白質、蔬菜為主

張皓然則說，他因為愛吃東西，零食、油炸、含糖飲料都來者不拒，從小就肉肉的，今年在同事揪團下參加市府比賽，食量沒變，但改以蛋白質、蔬菜為主，並採清淡料理，也從騎車上下班改為每天來回走十公里，果然甩肉成功，一二五公斤瘦到九十七．三公斤，褲子從四十四腰換成卅八腰，且希望能瘦到七十公斤。

鄭文燦頒獎時說，「肥胖是健康的負擔，也是心情的負擔」，公務員是國家骨幹，鼓勵大家繼續加油；他還說，減重就像馬拉松，揪團能增加信心、分享經驗，祝福大家都能抗拒美食誘惑、多運動，「聰明吃、快樂動、健康瘦」。