〈北部〉《桃園》楊梅體育園區23日動工 打造跆拳道新基地

2018-10-18

〔記者李容萍／楊梅報導〕市府體育局成立以來，陸續推動楊梅、中壢、龍潭、桃園、大園五個體育園區及十一座國民運動中心。市長鄭文燦昨晚出席「楊梅體育園區、行政中心暨楊梅區建設說明會」，宣布楊梅體育園區將於廿三日開工，楊梅行政大樓重建工程在十一月十日開工。

徵地費10億 7月取得土地所有權

鄰接楊梅區裕成路及陽光中小學的楊梅體育園區，佔地四．五六公頃，基地多為私人土地，過去體育局召開四次公聽會及二次協議價購會議，土地徵收計畫於四月獲內政部同意辦理徵收，七月已取得土地所有權，發放土地價金約十億元。

工程費18.7億 預計2022年3月完工

鄭文燦說，楊梅體育園區將興建包含一座符合國際賽事標準的跆拳道訓練中心（含選手住宿設施），未來可舉辦國際技擊類競賽，平時為國手及培訓選手的訓練基地；另有一座結合運動中心及展演中心的複合式機能場館，內有桌球、撞球、舞蹈與技擊教室、體適能健身中心、兒童遊憩區及舞蹈體能館、游泳池，還有可容納一千五百席觀眾的展演廳；廿三日開工後先進行圍籬、拆除等工程，主體工程明年十一月開工，預計二○二二年三月完工，不含土地價金的總工程費為十八億七千萬元。

楊梅行政大樓 月底進行拆除工程

鄭文燦另說，楊梅區公所原廳舍已使用逾六十年，經耐震評估建議拆除原地重建，新建楊梅行政大樓採綠建築模式，將興建地下三層、地上六層建物，導入智慧型科技技術、材料及產品應用，讓建築物更安全、健康、舒適及節能，預計十月底進行第一期工程（拆除工程）開工，整體工程二○二○年底完工，總預算七億六千二百六十萬元。

體育局長夏金興表示，另四個體育園區，龍潭體育園區也將於十一月開工，中壢體育園區區段徵收計畫已於九月經內政部通過，桃園及大園體育園區正進行都市計畫變更及用地取得作業。十一座國民運動中心：桃園、南平及中壢國民運動中心已於五月、九月營運；蘆竹、平鎮、八德、大溪國民運動中心正在施工；龍岡、觀音、龜山及中大等國民運動中心正辦理規劃設計前置作業。