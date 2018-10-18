〈北部〉竹東灌救垃圾山髒水 居民憂污染水源

2018-10-18

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕堆置約七千噸垃圾的新竹縣竹東鎮垃圾場，上週日清晨垃圾悶燒，消防隊員爬上垃圾山滅火，花一個多小時才完全撲滅，但卻引發居民擔憂滅火水柱的水透過層層堆積的垃圾往下滲透，恐污染下方的沙坑溪上游，進而影響下游取用的民生用水。

公所：有污水處理池 髒水應不會滲漏

竹東鎮公所表示，垃圾場設有污水處理池，應該不會讓髒水滲漏出去，此外，由於新竹市和苗栗縣焚化廠的焚化爐，在九月間歲修，垃圾焚化量幾乎減半，以致垃圾場的「暫時堆置」量因此不斷增加，應該有七千多公噸，目前尚未接獲縣環保局通知何時恢復正常清運。

竹東鎮公所表示，十四日清晨五點，垃圾堆中疑似有東西爆炸，之後開始燃燒冒煙，垃圾場留守人員立刻通報消防隊搶救，經過一個多小時灑水灌救，火勢完全撲滅，當天也沒再燒起來，由於是假日清晨，對民眾影響很小。

居民不滿暫時堆置 卻堆了好多年

但看到垃圾山燒起來的當地民眾不滿指出，該垃圾場本來只能「暫時堆置」垃圾以利轉運，沒想到一堆就是好幾年，垃圾堆積如山，以後萬一再有類似狀況且火勢難滅，那問題就大了。

當天參與搶救的消防隊員表示，為防範垃圾燃燒的毒煙傷害呼吸道，戴上氧氣面罩、背著氧氣筒爬上垃圾山灑水灌救，任務結束後個個渾身濕透。

當地民眾質疑，灌救時的水柱固然撲滅了火勢，但髒水透過層層堆積的垃圾往下滲透，極有可能污染垃圾場下方的沙坑溪上游，甚至在匯入頭前溪後影響下游取用的民生用水。