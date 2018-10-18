〈北部〉西濱苑裡段增匝道 可行性評估招標

2018-10-18

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕西濱快速公路苗栗縣通霄白沙屯段高架道路，雖於今年五月通車，但「北上不能匯出，南下不能匯入」窘境如同「做半套」，苑裡居民痛批「看得到，用不到」，要求「全套」。苗栗縣政府工務處表示，已獲中央三百萬元補助進行可行性評估，已上網招標，預計月底開標。

苑裡人怒設計不當 「做半套」

西濱苗栗縣通霄白沙屯段匝道，南北單向匯出入匝道口設計，被地方怒斥工程設計不當，「看得到、用不到」。縣議員劉寶鈴曾帶領鄉親到公路總局設於台中的臨時工程處抗議；立委陳超明、議員劉秋東也邀集相關單位召開協調會。

要求增闢北出、南入完整匝道

地方認為，西濱高架快速公路在苗栗縣境內九公里，卻只設置三個南北單向匯出入匝道口，使得鄉親北上返鄉民眾無處可下，要南下車輛同樣無處可上，要求增闢北出、南入完整匝道。

中央補助300萬進行評估 月底開標

縣府工務處表示，經相關單位多次協商並至現場會勘，工務處依生活圈道路交通系統建設計畫提案送審，獲公路總局補助三百萬元辦理可行性研究評估，已上網招標，預計月底開標。

劉寶鈴在昨天議會總質詢時，也關心此工程進展，呼籲工務處能全力促成，不要只是「假議題」。對此，工務處長趙清榮表示，增設交流道、匝道等重大道路交通建設時，需先經過可行性評估，是必須的行政程序，工務處會落實執行。

工務處表示，待可行性評估發包後，屆時將評估鄰近工業區如苑裡南工業區、北工業區及台中市大甲區幼獅工業區等，對於平面道路台一線、國道三號等道路的交通流量影響。

苑裡鎮民抱怨說，對於西濱高架道路工程，地方都很期待，但等到接近完工時，才發現功能有缺陷，但公路總局之前並未仔細考慮到苑裡鎮民的需求，如今願意補助進行可行性評估也算亡羊補牢，期望後續增設匝道工程能順利推動。