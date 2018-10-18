〈北部〉《桃園》中路3號社宅動工 將蓋417戶中型宅

〔記者陳昀／桃園報導〕中路三號社宅昨動工，將可提供四百一十七戶住家及八家店舖、廿間辦公室，且為黃金級綠建築，屋頂提供都市農園可以種菜，預計二○二一年九月可完工入住。市長鄭文燦指出，市府在桃園中路地區共推動四處社會住宅，明年一月前都會動工，共可提供一一四八戶，二○二二年可全數入住。
市府住宅發展處長莊敬權指出，中路三號社宅由曾設計林口世大運選手村、國家圖書館的知名建築師張清華領軍設計，透過在立面框架填入綠色植栽、深色金屬格柵及各色石材壁磚等元素，呈現桃園多元族群融合的意象；地下停車場設計採光井，並有電動汽機車充電站，也規劃設置Ubike站點。
中路共1148戶 預計2022年全數入住
鄭文燦說，中路地區的中路一號至中路四號社宅，總戶數有一一四八戶，總經費五十三億元。中路三號社宅總戶數四百一十七戶，屬中型社宅，一、二樓將設置二十間共享辦公室，提供青年創業、SOHO族辦公空間，桃園律師公會將會進駐。
鄭文燦表示，市府第一階段推出十處基地、四千戶，已有八處發包，中路二號社宅明年第四季就可入住；第二階段除了楊梅、平鎮外，也會在機場捷運、台鐵地下化通勤站沿線及都市計畫土地等處持續規劃，預計二個階段可推出一萬二千戶社宅。