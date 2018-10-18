〈北部〉《桃園》綠捷高架段全動工 陳建仁讚鄭文燦政績

2018-10-18

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園正在「登大人」！市府第一條自辦興建的綠線捷運高架段分為南、北段，本週相繼動工，總工期七年、預計二○二五年完成，昨天副總統陳建仁赴蘆竹區中正北路出席綠捷高架北段的開工典禮時大讚市長鄭文燦政績亮眼，桃園邁入捷運時代後，將一躍為進步的都會城市，會比雙北更加國際化。

鄭文燦指出，桃園綠線捷運規劃許久，總長度廿七．八公里，總經費達九百八十二億六千四百萬元，沿線將設置廿一座車站，可連接桃園國際機場、青埔（高鐵）、桃園火車站，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等行政區，如今終於克服萬難動工，高架南段十五日在八德開工、北段昨天在蘆竹動工。

鄭文燦感謝歷屆縣長努力推動捷運

「桃園正在『登大人』！」鄭文燦說，桃園需要更多的投資與建設，捷運是進步城市的指標，雖然綠線捷運是桃園升格直轄市後才定案，仍感謝呂秀蓮、朱立倫、吳志揚等歷屆縣長的努力才能落實，也向鄉親說聲：「久等了！」

市府捷運工程局長陳文德指出，綠線捷運GC01標的高架段工程全長有九．七五公里，在八德、蘆竹、大園沿線將設有七座高架車站，北段將成為蘆竹、大園、航空城計畫區的主要聯外捷運；地下段採潛盾工法，將在G07桃園車站以南、以北分別動工，預計年底發包；另大園支線連接青埔部分，須配合航空城計畫取得土地，再推動後續開發。

南北分別動工 依施工進度設圍籬

陳文德表示，「GC01標高架段土建統包工程」沿線都是既成道路，沒有用地取得問題，採南北二段同步推動能更有效率，且會依照施工進度架設圍籬，避免造成用路人困擾，蘆竹段開工後會暫時取消路邊停車格，以免佔據車道。

陳建仁表示，捷運綠線動工象徵著桃園軌道建設的啟動，未來將有更快速便捷的交通路網；國民黨籍市議會副議長李曉鐘昨也代表出席的市議員致詞，認為綠線捷運的通車將是桃園人的福氣，市議會將秉持把關原則，也期待如期、盡早完工。