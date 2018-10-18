〈中部〉投票所監票 盧秀燕招募千名志工

2018-10-18

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕競選總部昨天舉行「番薯志工站出來，遍地監票護將來」記者會，前市府民政局長王秋冬、律師洪嘉鴻、李善植等人表示，因近日中選會處理公投連署的作法讓人對中選會的中立產生懷疑，為確保投開票過程公平、公正，將號召一千多名志工前往全市各投票所監票，歡迎支持者打電話或上網報名。

前市府民政局長王秋冬表示，這次選舉台中市共有一六○一個投開票所，為確保投開票在公正、公開、乾淨下進行，將招募至少一六○一位監票志工，於投開票當天在投開票所外進行觀察、監督。