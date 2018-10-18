〈中部〉《國台辦發言人批長江黃河說》林佳龍：不會跟他一般見識

2018-10-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台中市長林佳龍的「長江黃河說」遭國台辦痛批為「神經錯亂的鬼邏輯」，林佳龍昨表示，兩岸關係要有出路，需要認識自我、也要認識對方，讓彼此都能建立主體性；他並笑稱，不會因為對方批評就跟他一般見識，反而要跳開近乎謾罵式的用語，文明社會裡對人有再多意見，也要平和適切表達，不要跟著情緒化。

鏡頭外的林佳龍 新書發表

林佳龍昨北上舉行「鏡頭外的林佳龍」新書發表會。

由於林佳龍先前在「台中學國際研討會」中指出，生活在台灣卻想著長江和黃河「很錯亂」。國台辦昨天對此重砲回應，發言人馬曉光稱這是「神經錯亂的鬼邏輯」，是自絕於中國人和中華民族的邏輯，說林佳龍賣國、背棄民族利益一點也不為過。

林佳龍受訪時表示，兩岸關係就像人與人之間的關係，要互相了解、尊重、交流，才能形成更美好的關係；他強調，自己是在台中學國際研討會裡說的，台中母親之河大甲溪水文化，希望透過大甲溪流域認識人與土地，希望每個人認識自己生長地區，進而擴大我們世界觀。

林佳龍說，台灣過去教育忽略對自身土地文化的認識，他推動台中學已經很多年；兩岸關係如果可以建立互為主體性，每個人都會有自己尊嚴，建立在自己特色上，再回到最根本的互為主體性。

林佳龍說，台灣從威權進入民主自由時代，希望這樣歷程可以與中國分享、作為中國很好的參考。