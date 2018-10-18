〈中部〉全國首座 台中纖維工藝博物館揭幕

2018-10-18

〔記者陳建志／台中報導〕全國第一座纖維主題，也是台中第一座市立博物館「台中纖維工藝博物館」昨天由市長林佳龍、文化部長鄭麗君等人共同揭幕，林佳龍感謝文化部補助九千萬整修，將原本是蚊子館的兒藝館活化，未來將以「纖維、時尚、綠工藝」為發展目標，並串連附近的霧峰林家、光復新村、台灣工藝中心，成為中台灣的文化、觀光廊道。

也是台中第一座市立博物館

台中纖維工藝博物館原本是大里兒藝館，因經營不善成為蚊子館，林佳龍上任後結合豐原編織工藝館，改造成台中第一座市立博物館，去年十月閉館進行第一期整修後，昨天重新揭幕。

林佳龍感謝立委何欣純協助爭取，以及文化部補助九千萬，打造成全台第一座以纖維藝術為主題的博物館，不但活化原已荒廢的兒藝館，並結合一旁的大里國民運動中心，以及未來的大里聯合行政中心，成為大里的中心。

林佳龍並說，未來除以「纖維、時尚、綠工藝」為發展目標，為延續過去兒藝館的功能，將結合編織藝術和兒童藝術，讓這裡成為綠工藝染織文化與親子生活美學的基地。

文化部長鄭麗君則說，這座博物館結合中部編織傳統工藝，以及工藝設計和時尚設計，將成為國際策展平台，尤其在昨天「台灣文化日」揭幕更具意義，並稱讚纖維工藝博物館深具新思維，是前瞻基礎建設中，執行率第一的範例。