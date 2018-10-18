〈中部〉台中公告地價平均降6.36％ 75萬戶受惠

2018-10-18

〔記者張菁雅／台中報導〕地價稅將在十一月一日起開徵，民眾在十月下旬就會陸續收到地價稅單，由於今年台中市公告地價平均下跌六．三六％，市府預估地價稅將較去年減徵約六．三億元，約有七十五萬七千多戶納稅戶可減少稅額，占全市納稅戶八十．四％。

中區達24% 行政區降幅最多

公告地價每兩年調整一次，作為課徵地價稅依據，市府一月已公告今年調整結果，台中市廿九個行政區公告地價均下跌，平均降幅為六．三六％，其中，中區下降幅度達廿四．二七％，為降幅最多行政區；降幅最少的是北屯區三．三八％。

全市地價稅 今年將少6.3億

議員陳淑華、邱素貞、翁美春、謝明源、蕭隆澤、張芬郁等人去年即不斷呼籲市府苦民所苦、因應市場狀況調降公告地價，陳淑華昨天表示，依照稅務局粗估，台中市今年地價稅稅收將因公告地價調降，而較去年減少六．三億元，其中，西屯區地價稅收較去年減少二．九七億元最多，其次為南屯區減少約五千萬元。

陳淑華表示，市府前年調高公告地價，西屯區調漲幅度平均高達一○一％，為台中市之冠，而西屯區仍有部分是農業區，地價調高讓農民難以接受。今年西屯區的農業區土地公告地價降幅約在十三％至十六％，可以幫農戶減輕壓力。

地方稅務局長陳進雄表示，地價稅是以歸戶計算，即將台中市內所有土地合併歸戶課徵，因此若在台中市擁有二筆以上土地，也僅會收到一張繳款書。試算結果，今年約有七十五萬七千多戶納稅戶可減少稅額，占全市納稅戶八十．四％，納稅戶將在廿五、廿六日陸續收到繳款單。