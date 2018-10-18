〈中部〉清境長街宴 滇緬泰美食飄香

2018-10-18

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境火把節系列活動，昨於博望新村舉辦「清境長街宴」揭開序幕，上百公尺長桌擺滿滇、緬、泰式料理，場面超壯觀，特別邀請清境六大社區居民共享美食、話家常，也讓遊客體驗少數民族特有年節活動。

二○一八清境火把節晚會將於廿六日晚間於仁愛鄉清境國小舉行，由「清境長街宴」為系列活動暖身，今年輪到清境博望新村舉辦，動員當地六個社區居民、民宿、餐飲業者，將博望新村老街變成戶外大餐廳。

社區居民一早就開始佈置會場，一張張的長桌接龍，從巷口排到巷尾，長逾百公尺，十分壯觀，接近中午用餐時間，一道道的滇、緬、泰式及台式美食端上桌，涼拌米線、雲南大薄片、炸酥肉、雲南破酥包、擺夷情人粽、涼拌粉絲、炸竹蟲等，社區居民扶老攜幼共享美食，場面熱鬧溫馨。

清境社區發展協會表示，清境火把節源自於中國彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜等少數民族的傳統節日，重要性如同漢民族的農曆過年，居民高舉火把，照天祈年，除穢求吉，象徵部落團結齊心之外，同時希望延續異域孤軍在清境開墾奮鬥的精神，並結合仁愛鄉原住民與合歡山新移民文化。

清境火把節26日登場

公所指出，除了長街宴，廿六、廿七日在清境國小還有「清境趕街」市集、火把節晚會及原住民主題活動，包括火把祈褔、清境少數民族舞蹈表演、雲南水煙筒比賽、雲南打歌、葫蘆絲音樂演奏會，呈現多元族群文化特色。