〈中部〉彰市長安街延伸道路 違停占道嚴重

2018-10-18

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市路邊汽車停車收費從今年初實施以來，許多民眾為規避收費鑽巷弄停車，造成違規停車情形大增，甫完工啟用的一○七公尺長的長安街延伸道路，由於道路兩側都劃設白線，連日來停滿車輛，占用車道，路寬緊縮，有市民譏稱雙向道儼然變成「單行道」，市長邱建富前往勘查發覺事態嚴重，研議將兩側白線改劃為黃線或紅線，警方也將加強取締。

本月才通車 兩側白線就停滿車

位在彰化市成功路與民生路之間的「都市計畫7-39道路」，全長一○七公尺，位於市區行政中心，貫穿第一公有停車場，附近金融機構、公務機關與學校等單位林立，卻因遲遲未打通，不僅民眾須長期繞路而行，更嚴重阻礙地方發展，經市公所積極推動，獲得市民代表會支持，展開用地徵收，總經費高達近四千萬元，今年四月動工興建，本月初完工通車，作為長安街的延伸道路，嶄新的雙向車道令民眾期待。

不料，通車以來，這條一○七公尺長、九公尺寬的長安街兩側車道竟經常停滿車輛，假日更是大爆滿，甚至有車輛連日占用或變成自家停車場，有民眾認為，這裡沒有路邊收費停車格，兩側是白線，有人不願停在每小時收費二十元的汽車停車格內，都來這裡停車，路幅嚴重緊縮。

路幅縮減危險 將改劃黃或紅線

昨天與市長邱建富連袂會勘的彰化市民代表楊富鈞指出，這條路寬僅九公尺，兩側停滿車後，路寬大幅縮減，許多民眾向他反映會車不易又危險，他認為應劃設停車格或兩側白線改為黃、紅線，嚴禁停車，邱建富則表示，此路為市區道路，市公所研議把白線劃設為黃線或紅線嚴禁停車，並呼籲民眾養成使用者付費的習慣，依規定把車停在汽車停車格內。

警︰占車道違停 將加強取締

彰化縣警局交通隊則表示，該條路路寬不足，較難劃設停車格，將白線改劃為黃、紅線較為可行，儘管目前為白線，但兩側停車的車輛都已超越白線占用車道，仍屬違規停車，違者可依道路交通管理處罰條例第五十六條開罰六百元以上一二○○元以下罰鍰，警方將加強取締，呼籲民眾不要為了省去停車收費而違停被開罰。