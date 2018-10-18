〈中部〉還清嘉市債務 涂醒哲自豪零負債

2018-10-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕下屆嘉義市長選情升溫，拚連任的民進黨籍市長涂醒哲，昨由財政稅務局長林建宏、主計處長阮鼎元陪同召開記者會展示財政成果，指二○○九年國民黨籍市長黃敏惠任內，嘉市人均負債高達一萬四千五百三十九元，他上任三年多來陸續還債，到今年七月還清嘉市所有債務，創下史上前所未有的「零負債」。

針對日前黃敏惠抨擊涂醒哲任內零負債政績是加稅換來，形同「剝市民的皮當政績」，涂申明在開源方面，嘉市三年來以土地增值稅增加最多，是因湖子內區段徵收提前一年半配地，帶動土地交易活絡，他也積極向中央爭取補助款挹注市庫，近三年平均獲得中央補助款，較黃任內九年增加十．二三億元，近三年平均自主財源也較前九年增加四千一百萬元，批黃「不管事實真相，這種話也講得出來」？

黃敏惠︰市庫飽、市民窮

對此，黃敏惠競選總部回應，如果財政很好是靠加稅，市府財政飽飽，市民口袋扁扁，只是橫徵暴斂下的假象；黃敏惠任內促進嘉市經濟發展，在二○○九至二○一一年經濟發展支出上，每年編列超過二十一億元，償還公共債務超過七十三％，達二十八．五億元，在二○一三年創下嘉市平均每戶可支配所得達一百零二萬六千餘元歷史紀錄，二○一四年卸任時，嘉市營利事業銷售額也達二千二百五十八億元歷史紀錄。