〈中部〉嘉市運動中心開張半年 28.9萬人次使用

2018-10-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕採用ＯＴ（營運、移轉）模式的「嘉義市國民運動中心」，昨天舉辦營運半年成果發表會，迄今計二十八萬九千八百零八人次使用，預期明年達到首年營運目標六十萬人次；其中提供年齡超過六十五歲、身心障礙及低收入戶民眾每日免費公益使用，自開館至九月底使用人數已達二萬五千零五十二人次，本月起並推出免費健康公益活動講座、運動競賽、體育獎學金等，帶動市民運動風氣。

明年可達首年目標60萬人次

嘉義市長涂醒哲、市府教育處長余坤龍、ＯＴ廠商堤姆公司董事長許嘉榮、執行長張高昇等人，昨出席成果記者會。

本月起推免費健康公益講座

涂說，國民運動中心四月一日起營運，提供多元運動場所與課程，廣受市民喜愛，本月起，中心提供免費健康公益活動講座，結合衛生局、教育處，提升市民更多健康知識，促進健康。

針對有市民反映室內籃球場沒空調設備很悶熱，余坤龍回應，市府在明年度總預算編列五百五十萬元經費改善，議會下月召開定期會審議；也有市民反映室內游泳池通風不足，張高昇表示，將加裝大型抽排設備改善。

張高昇說，依統計分析，正式營運四至九月期間，熱門場館使用情形，游泳池使用人數達十三萬六千九百五十五人次，平均每日七百六十人次；體適能有六萬六千八百九十七人次進場，平均每日三百七十人次；羽球場有四萬零六百五十一人次，平均每日二百二十六人次。

國民運動中心除舉辦一系列免費健康公益講座，也會舉辦籃球、羽球、桌球及游泳等競賽，帶動運動風氣，另提供體育績優獎學金，鼓勵學生參加嘉市體育競賽。