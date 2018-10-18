〈中部〉大德工商許為清擅果雕 檳城廚藝賽奪雙銀

2018-10-18

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大德工商餐飲科二年級學生許為清月初參加「二○一八馬來西亞檳城國際廚藝競賽」，勇奪果雕製作個人組及團體組兩面銀牌，其中個人組冠軍從缺，許為清十八歲跨齡參加職業組，不僅是最年輕的選手，且在個人組中積分最高，成為全場焦點。

跨齡挑戰職業組 個人組積分最高

許為清是麥寮人，對廚藝有興趣，去年重考進入大德餐飲科，科主任阮學彬從他的塗鴉作業中發現天份，建議他學蔬果雕，許為清一頭栽入蔬果雕領域，靈感、手感來時，連續做四個小時都不覺得無聊也不喊累。

師讚有藝術天份 畫畫不侷限傳統

阮學彬表示，許為清是「天生好手」及「鬼才」，有藝術天份及想法、創意，喜歡畫畫，但因沒學過畫，不侷限在傳統框架中，所以他的作品不是四四方方，線條有孤度、柔軟感，作品看起來像是真的，讓人想一看再看。

阮學彬說，許為清肯學、勇於挑戰，頭腦動很快，能舉一反三，上課時只要告訴他大方向，就知道怎麼做，作品都令人驚豔，這次到馬來西亞參賽是首次出國比賽，多位評審對他讚譽有加，傳授他許多國際競賽注意事項。

大德工商校長涂金助表示，檳城國際廚藝競賽是世界廚師協會認證的國際廚藝比賽，共有十六國一千多位選手參賽，因報名太晚，許為清越齡參加職業組，是最年輕參賽選手，對手大部分是社會專業人士或飯店廚師，但他個人總積分是全場最高分。

許為清說，蔬果雕很有趣，除繼續加強技術，希望十二月國際大賽能再次為國爭光，也會加強廚藝，將來成為一位出色的廚師。