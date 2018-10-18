〈中部〉台中宣言 將成為AIPH正式文件

2018-10-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市舉辦世界花卉博覽會，提出「台中宣言」，市府表示，已有一百五十四個國內外城市、國際組織、國外議會組織共同簽署，這份宣言將成為國際園藝生產者協會（AIPH）的正式官方文件，做為未來花博主辦城市參考。

花現GNP 重新定義花博主題

台中市將於今年十一月三日至明年四月廿四日舉辦世界花卉博覽會，市府依據花博倡議的「綠色生產、自然生態、人文生活」理念，提出「台中宣言」，目標將邀請一百個城市簽署。

二○一八台中世界花博主題為「花現GNP」，翻轉過去代表國民生產毛額的Gross National Product，重新定義為Green綠色生產、Nature自然生態、People人文生活，追求綠能生產，促進生態永續，追求科技也擁抱自然，希望藉此倡議強化國際社會之間的合作，唯有彼此連結互助，世界才能共好共榮。

154個國內外組織 響應簽署

市府指出，「台中宣言」得到國內外各界的熱烈響應，目前已有一百五十四個國內外城市、國際組織、國外議會組織共同簽署，而且這份宣言將成為AIPH的正式官方文件，做為未來花博主辦城市參考。

從展覽變成花園城市改造

市長林佳龍說，台中花博不是一次性的展覽，市府將花博從單純的花卉展覽，企圖變成花園城市的改造運動，AIPH在二○一五年九月正式將台中花博提升為等級更高的「世界博覽會」，現在「台中宣言」也得到AIPH高度肯定，對市府是莫大鼓勵，台中將持續努力，代表台灣把美好呈獻給全世界。

林佳龍表示，花博「台中宣言」成為AIPH正式官方文件，並做為未來花博參考的台中經驗。