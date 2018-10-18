〈中部〉台中花博原生秘境亮相 重現原鄉文化

2018-10-18

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕台中花博展出內容多元，融合原民傳統藝術的后里森林園區「原生秘境」專區昨日曝光，以傳遞人與大自然共生共好理念，展示融合水陸生植物的「Palakaw阿美族馬太鞍部落傳統捕魚生態池」及「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」等主題藝術，重現原住民族精彩的原鄉文化。

原民會指出，藝術家以泰雅族占卜鳥希利克鳥（繡眼畫眉）飛行路徑，設計「Siliq靈鳥的軌跡」主題意象，連結國際庭園區，以優雅的飛行路徑，引領來自各地的民眾走入園區。另外，核心區的大型景觀裝置「Pu’ing na GaGa文化根基之處」，則以居住於大甲溪、大安溪的泰雅族射日傳說故事為起源，並在裝置上方融合美麗的彩虹橋，傳遞山林、溪流及人文意象。

「Uhtan’e ho mimimiyo部落森林漫遊探訪區」則透過不同的民族植物及工序，展示分享祖先所傳承的耕種、染織、狩獵等山林智慧；園區內也設置融合竹編意象的「Lipahak舞動之心」表演場域。

另外，台中在地藝術家林舜龍為台中花博創作展覽品，將數根具有韌性的竹子彎曲組成直徑十二公尺、高度十五公尺的圓形構造，有如「從天上掉下一顆種子」，傳達無限希望與生機的理念，作品將在后里森林園區展出。巨型種子與花博園區間會以竹步道連結，夜晚將以燈光打亮空間，以光暈營造種子飄浮的意象。