〈中部〉花博3大展區 萬場表演迎賓

2018-10-18

〔記者蘇孟娟、張軒哲、黃鐘山／台中報導〕台中世界花卉博覽會十一月三日起登場，文化局則在花博三大展區推出萬場表演迎賓，盼讓民眾遊花博滿載而歸；后里地區觀光業者大串聯與區公所推出免費后里觀光導覽專車。

文化局在十一月三日到明年四月廿四日花博展期期間，則在三大園區將天天都有表演迎賓，文化局長王志誠指出，包括有劇場表演一千多場，戶外表演八千多場，共有超過萬場的演出活動可供欣賞。

開幕晚會 水湳有國際級團隊表演

十一月三日至五日在水湳智慧城舉辦開幕晚會，邀請非洲辛巴威Umkhathi劇團、西班牙佛朗明哥舞團、巴西森巴舞團及紐西蘭毛利舞者等國際級團隊演出。

至於展區中的后里馬場園區的「花舞香坡」，將推出國立台灣交響樂團的漂浮樂團親子互動劇場「花，森什麼事」，弦樂重奏更與工研院服務系統科技中心合作的機器手臂，融合舞蹈、高空特技、雜耍等元素演出。

外埔園區「蜂潮劇場」則邀台中傑出演藝團隊包括瓊瑢舞蹈團及極至體能舞蹈團為花博量身編排定目劇舞蹈創作。

11月3日 日本鳥取縣傘舞演出

另在后里馬場園區的「達爾文綠地」，天天上演包括傳統布袋戲、偶劇、當代舞蹈、新住民表演、原住民藝術等，十一月三日開幕當天，更有優人神鼓及來自日本鳥取縣的傘舞等。

后里區推免費觀光導覽專車

后里區公所指出，自十一月三日至十二月廿三日期間，辦理「花現幸福后里悠遊趣」活動，推出定點免費接駁導覽專車，載遊客到麗寶樂園、中社觀光花市、萌芳花卉農場、泰安鐵道文化園區、木匠兄妹、張連昌薩克斯風博物館、后里薩克斯風玩家館、月眉觀光糖廠、松鶴酒莊、星月大地等知名景點，除了讓遊客參觀花博之外，也能深入了解后里在地文化及觀光產業。

另外，市府建設局說，為保護遊客安全，維護展區花卉及展品環境，市府訂定「遊客入園須知」，其中規範「禁止攜帶未經申請之大型攝影器材、遙控無人機（空拍機）、無線遙控玩具等器材」。