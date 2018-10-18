〈中部〉南彰化建捷運？ 3參選人不同調

2018-10-18

〔記者張聰秋／彰化報導〕「捷運到員林」、「捷運到溪湖」、「捷運到二林」等宣傳旗，早在一個多星期前，出現在南彰化鄉鎮市街頭，這星期經媒體報導曝光，變成縣長選舉交鋒議題，也引發民眾關注彰化蓋捷運的可行性。

魏明谷︰處蛋白區 運載量低不需建

民進黨現任縣長魏明谷認為，南彰化尚無蓋捷運的需求，他說，彰化縣交通建設先完成公路路網，再逐步推動軌道運輸，彰化市、和美鎮、鹿港鎮是房地產的蛋黃區，人多運載量高，南彰化鄉鎮則位處蛋白區，人少運載量低，目前先結合高鐵和台鐵路線，增加台鐵班次為主。

王惠美︰中科二林投資就業有需求

國民黨籍縣長參選人王惠美認為，以人口密集度和中科二林投資就業需求，南彰化有蓋捷運的必要性。王惠美說，插捷運宣傳旗是支持者所為，支持她提出彰北、彰南「一軸一環雙樞紐」的交通路網，彰化每一平方公里人口密集度一千一九八人，與台南八百多人、高雄九百多人、台中一千二百多人相比，密集度不會差到哪裡，為何台南、高雄和台中能有捷運，彰化不能有？台北市淡水約十六萬人口也有捷運線，連高雄旗津只有五萬人口都可以有捷運，彰化縣一百廿七萬人口，怎麼可以沒有捷運？

王惠美表示，中科二林三百多公頃工業土地，交通不方便，吸引不了廠商投資，無法滿足二萬五千人到三萬就業人口通勤需求，她規劃，南彰化用東西向捷運串聯各鄉鎮市，員林銜接埔心、溪湖到二林，南彰化捷運結合高鐵和台鐵路網，讓交通運輸與產業發展緊密連結，讓高科技的彰化人留在中科二林工作，她可以跟參選人辯論捷運規劃。

黃文玲︰膨風政見 不如建公車路網

無黨籍縣長參選人黃文玲則抨擊，南彰化蓋捷運是「膨風」政見、亂開空頭支票，她說，以台北捷運站人口數來看，彰化人口和運載量是無法撐起捷運的，台北捷運終點站淡水站人口約十六萬人，南彰化鄉鎮人口約二到三萬人，蓋「蚊子」捷運浪費，不如思考如何搭公車免費里程數和完善公車路網，養成民眾搭大眾運輸工具的習慣。