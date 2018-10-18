〈中部〉不切實際空談 把選民當愚民

2018-10-18

記者張聰秋／特稿

蓋捷運經費龐大，全世界沒有哪個國家城市，會讓捷運路線「遍地開花」，在軌道運輸建設中，捷運並非拯救城市交通動線不流暢的萬靈丹，南彰化蓋捷運的選舉政見，對照十多年前，全台瘋狂搶蓋國道交流道，有參選人提出「交流道開到我家」的選舉政見，想討好選民，不切實際的空談，把選民當愚民，徒增負面感受。

在前瞻基礎建設計畫中，掀起軌道熱潮，各縣市政府勾勒蓋捷運藍圖，南投縣和彰化縣都爭取要台中市捷運延伸，彰化縣規劃捷運路網要蓋到彰化市、和美鎮、鹿港鎮，已有人擔心軌道運輸成本太高，影響層面太大，在載運量低下，難保不會出現捷運變「劫運」的結局，變成燒縣庫的大錢坑，縣民受害。

台北捷運是全台最賺錢的捷運，但北捷也有蚊子車站出現，之所以會砸大錢去蓋捷運支線的延伸站，也是民代為了討好選民，不管有無真正需求性，先蓋了再說，台灣選舉文化讓民粹當道，人人都期待捷運、火車、公車直接開到家門口，現實卻不可能如此。

勾勒捷運夢很簡單，但，回歸現實，興建財源從何而來？彰化縣庫已債台高築，明年歲出逾五百億元，創歷年新高，須再舉債百億元補差短缺口，現任者狂推撒現金的社福政策，挑戰者還要拿至少要砸上百億元預算，要蓋捷運來換選票，試問，沒錢做怎可能會美夢成真？