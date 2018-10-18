〈中部〉彰化捷運旗 王惠美支持者插的

2018-10-18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「無主捷運旗遍地開花」，議題鬧得沸沸揚揚，之前均無選將出面承認「插旗」，但昨天王惠美表示是其「支持者」所為。

王︰主張建捷運 但不知插旗行為

「無主捷運旗」太招搖，正當縣民「全力追凶」之際，前天開始彰化縣多個臉書社群瘋傳一張工作人員掛「無主捷運旗」的照片，照片中又有王惠美的文宣紙箱，因此外界揣測王一改先前否認態度是跟這張照片有關，對此，王惠美表示，支持者要「插旗」，她們並不知曉，要「遍地插」，她們也無從干涉，自然沒有「承認」、「否認」的問題，而她原本就主張彰南有蓋「輕軌捷運」的必要，「支持者插旗」跟她主張的「蓋軌捷運」不能混為一談。

網傳照片 旗子下有王紙箱

這張照片是網路上一名金姓民眾於十五日晚間所po，照片為一部銀色中型貨卡，上面載有數十支「捷運到田尾」、「捷運到永靖」的旗子，拍照地點為永靖中山路與永靖街路口，旗子下方驚見一個寫有「彰化縣長參選人王惠美」的牛皮紙箱。由於時值「追凶之際」，此照片引發民眾分享轉傳。前天便有網路民眾說，「照片說明一切，王惠美應出面說明」

「無主捷運旗」在彰南各鄉鎮出現，無選將承認插旗，也無政治團體出面回應，「遍地插旗」引發不少負評。時值議會開議，有議員對縣長魏明谷「發難」，質疑「是不是你插的？」，魏明谷當場否認，昨天無黨籍縣長參選人黃文玲也到縣府前要求「插旗者出面承認」。

王惠美昨天強調，她主張彰南也需有一條輕軌捷運，她也願意跟對手辯論，而今支持者支持她的主張，要遍地插旗，她並不知道，兩件事不能混為一談，自然無「承認」、「否認」的問題。