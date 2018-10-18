〈中部〉阿里山林鐵鹿麻產站公廁見針筒 民憂治安

2018-10-18

〔記者曾迺強／竹崎報導〕阿里山林業鐵路小火車行經的嘉義縣竹崎鄉鹿麻產車站，與竹崎親水公園連成觀光動線，鄉親半年來屢見不明人士在站區公廁聚集，棄置空針筒、女性內衣，憂心淪為治安死角；林務局林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱說，會由站方偕同警方加強巡視，並規劃及勘查裝設監視器，年底前完成裝設。

還有女內衣 民疑吸毒或打野炮

當地陳姓居民說，鹿麻產站是鹿紫、滿竹兩條自行車道的起訖點，假日遊客多，近半年來晚上九點後，常見二、三人騎機車到站區旁的公廁徘徊，翌日一早至公廁察看，則見注射針筒棄置無障礙廁所一隅，昨天甚至看見隔間牆上留有三件女性內衣，懷疑有人在此吸毒或「打野炮」遺留，鄉親對社區治安感到憂慮。

林鐵處允加強巡視及裝監視器

鹿滿村長陳良玉說，鹿麻產車站從一九八二年關閉不用後，林務局嘉義林管處曾斥資依原貌改建，站區及公廁全天候開放，盼警方加強巡邏；縣議員張貴忠要求林鐵處與警方合作管理，否則損及觀光形象；縣議員詹黃素蓮表示，應在車站內外廣設監視器，產生嚇阻作用；竹崎鄉代理鄉長郭良江說，會發文促請林鐵處在鹿麻產站裝設監視器。

竹崎警分局偵查隊長林乙皓說，昨天派員巡查，沒發現針頭、針筒等，但有看見三件女性內衣，已在該處設巡邏箱，昨晚起將夜間巡邏密度由一次增為三次，防範不法犯罪。