〈南部〉新化歷史街區 老醫院變夾娃娃機店

2018-10-17

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化中正路老街的建築群別具特色，遠近馳名，市政府七月才公告為歷史街區，諷刺的是，西邊街逾八十年的惠生醫院，目前正進行一樓的拆修工程，老醫院將變成夾娃娃機店，讓地方人士錯愕、惋惜，聯手展開相關文物的搶救。

文史工作者不捨 搶救文物

新化文史工作者康文榮考據，現址最早就是診所，目前的建築於一九三七年打造，原屋主子弟林金銘醫師一九四八年自行開業，取名惠生醫院。

惠生醫院早已停業，內部仍保留木製的掛號間、藥櫃、診桌、病床、木椅等，後方掛著一本未撕完的陳舊日曆，為民國八十六年，顯見現場閒置之久。

康文榮表示，林家目前住桃園，以往每個月會返鄉度假並整理環境，最近因長輩的身體狀況，比較少回來，造成閒置，但老家又捨不得變賣，才委託房仲招租。康文榮提到，已取得房仲與屋主的同意，醫院內的文物，將由文史工作室留存；而目前一樓正進行裝修作業，所幸主體結構沒有破壞，建築原貌仍維持完整。

中正路老街也是台南年貨大街的主場地，新化社造協會總幹事許明揚說，西邊街多是一九三○年代所建，以幾何圖形簡約風格為主，與一九二○年代東邊街的仿巴洛克不同，其實惠生醫院招租已久，最近才有新房客，卻將成為夾娃娃機店。