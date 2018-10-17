〈南部〉無人機噴藥 黃偉哲催生智慧農業

2018-10-17

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕全台首創無人機大面積噴灑農藥， 昨日在後壁區農田進行示範推廣，民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，示範區規模先從台南市進行一百公頃，再推展到全國至少二百公頃，過去多次研議無人機的使用，此次由農委會試行大面積噴灑農藥是台灣的創舉。

後壁農田試行大面積噴灑農藥

黃偉哲表示，今年元月在安定召開推廣無人機的記者會後，便與賴美惠議長連袂向行政院長賴清德爭取，將無人機技術運用在台南的農業上，歷經多次討論與農委會農試所、藥毒所、防檢局等單位專業評估，終於順利推動「無人機農噴合作計畫」，經賴院長指示行政院科技會報辦公室與農委會共同執行辦理，並擇定台南為辦理區域。若擔任市長也會在推動智慧城市的基礎上發展智慧農業，讓台南可以成為全台智慧農業的楷模與先驅。

崑濱伯稱讚有效率 也可減少中毒風險

國策顧問崑濱伯則在見證兩次示範噴藥後大力稱讚，認為噴藥有效率，農民也可減少中毒風險。農委會副主委李退之表示，無人機農噴應用最重要的是安全問題，農委會藥毒所、農試所及防檢局今年共同成立無人機農噴合作計畫，爭取行政院科學技術發展計畫「無人機農噴產業鏈核心技術開發與安全評估模式建構」，以大規模試驗場域驗證符合全國無人機施用農藥的核心技術。

國民黨台南巿長參選人高思博昨日在白河永安宮為阿公、阿嬤上菜，為台南長照開處方箋，讓宮廟、教會不但是精神寄託，更是老人健康保障的所在，不但可以拜神、吃飯，甚至還可以拿藥、搭車看病，宮廟成為長者的7-ELEVEN，讓台南的老人不再孤單。

無黨籍市長參選人許忠信昨天也針對長輩照護的議題，提出相關醫療的政見，並強調將比照台中與高雄，在相同的條件下，六十五歲以上給予健保補助。