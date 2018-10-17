〈南部〉蓋20年未完工 高雄杉林奇特小屋很藝術

2018-10-17

〔記者蘇福男／杉林報導〕在杉林區小份尾新和社區巷弄，有一間造型十分奇特的小屋，外觀以水泥塑造各種神尊、古裝人物，還有齊天大聖孫悟空、老虎和白鷺鷥等動物，有如一間充滿藝術創作風格的小廟，小屋已經蓋了二十年，還不算完工！

杉林區新和社區舊地名為「小份尾」，清代可能已經開墾，日治後期被會社買收開墾為農場，初期僅有二、三戶人家，由新庄、崁頂移入。

二次大戰後，糖廠將農場土地放領，開放給百姓承租耕種，由外地遷入的移民漸多形成聚落。八十七歲地方耆老陳月嬌憶述，小時候小份尾沒幾戶人家居住，大部分都是農田、甘蔗園，沒有道路，只有僅容一人行走的田埂，庄頭信仰中心武當廟前方的一口古井，是當時村人主要飲用水源。

二十年前新和社區巷弄間，突然出現一間造型奇特的小屋，一直處於興建狀態，好像沒有完工的跡象，經常引來路人好奇打探。

無師自通 80歲屋主自力蓋屋

八十歲屋主廖添士表示，他原本是貨車綑工，哥哥擔心他老年居無定所，因此留了這塊地給他蓋房子，他一有空就用磚頭、水泥無師自通自力蓋屋，已經蓋了二十年，「想到什麼就繼續再蓋！」

他說，小屋本體為磚造砌成，房子上的圖案多是自己的想像，有許多是歌仔戲人物，屋內原來有奉祀李府王爺神尊，但神尊多年前已被請到他處奉祀，這間奇幻小屋目前空無一物。