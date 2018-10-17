〈南部〉高雄農業產值7年成長75％ 高於全國平均

2018-10-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業歷經七年軟實力提升計畫，不但芭樂外銷量成長達六成三，全國最大美濃農業專區創造二十六億元產值，帶動去年農業產值逐年提高達一百七十七億元，成長率逼近七成五，高於全國平均值二成，創下六都第一名。

依據行政院主計總處今年公布的中華民國統計資訊網資料，統計高雄農業產值由二○一○年縣市合併的一○一億，逐年增加至去年的一百七十七億元，農業產值成長率近七成五，高於全國平均值五十四％達二成。

美濃農業專區 產值26億

尤以農委會核定全台最大美濃農業專區，總面積達一千四百公頃，吸引許多年輕農民返鄉務農，包括美濃豆、橙蜜香番茄、野蓮等，創造產值達二十六億元。

芭樂成長率達6成3最多

今年到七月底外銷果品四千四百多噸，比去年整年外銷量三千七百多噸，成長幅度大約二成，包括番石榴、香蕉及鳳梨外銷量均突破新高，尤以芭樂最受矚目，由縣市合併的九百多噸，去年將近一千五百噸，帶動成長率達六成三。

農業局表示，高雄農業以小農為主，市府推動農業專區，集結小農力量，更鼓勵農業轉型，打造「高雄首選」品牌，提高市場競爭力，更進軍國際食品展，打入十多個國外市場，讓世界認識高雄農業。

市府也推動「青農返鄉」納入長期政策，迄今培訓「型農」五百九十四人，組成「型農大聯盟」新勢力，為農村注入新血，帶動農村年輕化，更推動「一日農夫」，融入在地生態、特色文化，帶動農村觀光發展。