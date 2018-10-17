〈南部〉劉櫂豪倡設南島文化園區 爭取原民票

2018-10-17

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東縣長參選人劉櫂豪搶攻原住民選票，昨天發表原住民政策，倡設南島文化園區，今天將向民進黨行動中常會提案，要求行政院成立跨部會協調小組，積極推動。

今向民進黨行動中常會提案

劉櫂豪在原住民文化會館發表原住民政策及宣傳短片，包括阿美族高淑娟、排灣族戴明雄、魯凱族胡進德等原住民力挺。戴明雄說，劉櫂豪選了五次縣長，他一路相挺，希望原住民能夠改變。

劉的原住民政見包括傳承南島文化培力、成立文化園區及南島語系國際交流，希望從部落文化基礎建設、建交流平台及走向國際等面向，傳承及宣揚原住民文化。

請政院成立跨部會協調小組

對於南島文化園區，劉櫂豪表示，目標是國際級南島文化園區，民進黨十七日將到台東召開行動中常會，他將在會中向主席蔡英文提出，並請行政院成立跨部會協調小組，就土地取得及規劃內容等展開積極籌備，未來成立後，有助於台東成南島文化學術重鎮，也是文化工作重要基地。

致力於阿美族馬蘭部落歌謠傳承的杵音文化藝術團高淑娟團長肯定劉櫂豪透過愛台東夢想資助計畫，推動在地青年朋友在台東不同角落為這塊努力加油。達魯瑪克部落主席胡進德希望能夠在劉櫂豪的幫助下，大家能夠把原住民精神推向全世界。