〈南部〉園方、家長受益 參加業者肯定政策

2018-10-17

〔記者楊金城、王俊忠、邱灝唐／台南報導〕對於台南市府私立幼兒園公立化政策，參加的業者皆大表贊同，一來能減輕家長負擔，二來能提升教學品質，對園方、老師及家長皆有益處。

教學品質提升 招生穩定

學甲伯利恆文教基金會的慈母幼兒園、七股區農會附設幼兒園，以及安南區朝日非營利幼兒園，不僅加入台南市非營利幼兒園，也是私幼公立化的一員，對這項政策相當肯定；七農非營利幼兒園是全台第一所由農會經營的非營利幼兒園，園長曾淑方說，因一學期只要繳交一萬一千四百六十元，不必再繳其他費用，減輕家長負擔；加上教學品質再提升，招生穩定，目前學生數有六十一人。慈母幼兒園及朝日非營利幼兒園也表示，參加方案後招生穩定。

不過，這項讓參與業者稱讚的政策，當初推動時卻不受多數私幼青睞，其中的原因便是對會計和教育評鑑有疑慮，市府原先要以「會計簽證」的方式查帳，因程序複雜且要多花一筆費用，曾讓許多業者反彈。對此，經營南區水交社擇仁非營利幼兒園、東區妙慧私幼的福智文教基金會指出，後來市府從善如流，改為較簡便的會計查核，解決反彈聲浪。

一名家長則說，如果這項政策能推行得更長久，讓費用較便宜、教學又好的幼兒園進入市場，相信在少子化的壓力下，一定會讓其他私幼感受到招生壓力，進而考量加入公立化行列，可惜政策在行政院推出新版本後已經喊卡。

仍有議員認為破壞市場機制

不過，台南市議員李中岑則認為，這項政策破壞市場機制，市府應讓業者自行決定教學特色和定價策略，而非一味將定價單一化；李強調，並非反對補助，只是補助款應視家長選擇再發放給該園所，而非補助特定幾間幼兒園，再讓家長登記就讀。