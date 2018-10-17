〈南部〉台南版私幼公立化 九幼兒園空前絕後

2018-10-17

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市首開全國先例推動「私幼公立化」，今年二月針對偏鄉試辦、八月全面實施，家長僅需繳交和公幼一樣的費用，比行政院推出的準公共化政策更優惠，共計九家幼兒園參加。不過，明年八月全國統一實施中央版本後，這九間幼兒園將從走在政策最前端，變成空前絕後、全國僅有。

每月不到2千元 比中央版本更優惠

南市版的私幼公立化，通過申請的幼兒園由市府補助營運經費，家長每年只要繳交兩萬兩千九百廿元，平均每月不到兩千元；中央版本則是非營利幼兒園每月收費不得超過三千五百元，私幼不得超過四千五百元。如今政策才剛上路，就因中央政策勢必要喊卡，原本還有四、五家業者在觀望，也無緣再申請。對於已加入的九家幼兒園，包括五家非營利幼兒園、四家私幼，教育局「落日條款」允諾，一○七學年度入學的學生，保障比照公幼收費到大班畢業。

幼兒教保券 明年同步銜接中央新制

而台南市另一項領先全國、於二○一一年六月開始實施的幼兒教保券，於二○一七年開始，從每年一萬元提高為三萬元，每年約有兩萬三千名幼兒受惠，明年也將同步銜接中央新制，補助金額雖然一樣，但設有排富門檻。行政院長賴清德原有意將「台南經驗」推廣到全國，台南市教育局並曾多次到教育部報告，教育部考量全國一體適用，修正後推出新制版本。

南市二至五歲幼兒數將近六萬七千人，全市幼兒園將近五百六十間，公幼兩百廿一間。公立幼兒園擠破頭，每年都有大批家長排隊抽籤，私幼公立化被市府視為減輕家長育兒重擔的「三支箭」之一，另兩支箭為公共化幼兒園及幼兒教保券。但私幼公立化政策一推出，不少業者及藍、綠議員質疑不斷。

部分業者與市議員認為，在少子化情況下，家長依照需求為孩子選擇幼兒園，競爭力不佳的幼兒園就該由市場淘汰，市府破壞市場機制，強迫不同層級的私幼收取相同費用，將造成劣幣驅逐良幣。而原本收費就較低的幼兒園，加上有幼兒教保券，也不需要加入。

推行初期異見多 如今將成絕響

政策初期，要求申請補助的業者財務報表需經過會計簽證，也被業者批「管太多」、增加行政負擔，「領政府一點補助，財務狀況卻要被政府強力監管」，即使後來修改為由教育局派員進行會計查核，仍有議員與業者質疑，行政人力是否足夠？政府編列四億元預算，卻只預計照顧五、六千名幼兒，無法涵蓋所有幼童及家長，其他家長也有繳稅，應直接落實補助給幼童，讓家長自由選擇幼兒園，或增設公幼才公平。

教育局強調，政策推動的重點包括公幼收費、增加的收入用於增聘人力及改善教學設施、逐年提升教師薪資至非營利幼兒園標準、提升幼兒園品質並發展特色。

五月到市議會進行工作報告時，面對議員們質疑政策經過第一階段試辦僅四家參加，與市府預期落差大，證明政策未被民眾接受的說法，原表示參與試辦的園所及家長滿意度高，會持續努力說明政策以讓更多幼兒受惠；不過，如今私幼公立化政策無論成敗，明年八月都必須銜接行政院新制，成為絕響。