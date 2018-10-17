〈南部〉整治愛河最後一哩 高雄草潭埤治水開發 後年完工

2018-10-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府推動愛河整治最後一哩路工程，昨經內政部都委會審議通過，地政局著手展開草潭埤開發案，推動一百期市地重劃，水利局將打造草潭埤滯洪公園，預計後年完成治水及開發案，市府歷經二十年多名市長接力，愛河全線整治即將完成，更為地方創造近百億元土地利益。

愛河是高雄生命之河，源自仁武區八卦寮草潭埤，因都市開發剩下蓄水功能，部分渠道被填平，斷面未達兩年重現期保護標準，寬度狹窄有束縮水流情形，必須保留現有埤塘的滯洪功能，以減緩愛河流域淹水機率。

將興建滯洪池、雨水調節池

水利局表示，整治工程包括興建一座滯洪池、一座雨水調節池，總計三．六公頃用地，增加六．五八萬噸滯洪量，減少七成淹水面積，並辦理排水工程，拓寬渠道十至十五公尺，目前爭取前瞻計畫經費三億元，解決地方淹水問題，更帶動地方發展。

內政部都委會昨審議通過

都發局指出，整體開發總面積二十．八公頃，昨日經過內政部都委會審議通過，整體開發與整治案約三十億元，市府以公辦重劃取得用地，可節省約二十八億元經費，讓治水工程以及周邊土地開發一次到位。

公辦重劃取得用地 節省28億

地政局展開草潭埤開發案，推動一百期市地重劃，將於今年底完成市地重劃前置作業，水利局預計明年六月進場推動整治工程，預計後年完成整體開發與整治。

代理市長許立明回顧歷程表示，愛河整治從謝長廷下游整治有成開始，歷經陳其邁、葉菊蘭與陳菊一棒接一棒不斷努力，逐步往上游推進，這條路走了二十年，終於即將看到圓滿成果。

北屋排水整治 帶動土地上漲

據了解，市府去年推動八十四期市地重劃開發案，同步完成北屋排水中下游整治，帶動周邊土地公告現值上漲三成，每坪市價高達三十萬元，預期一百期開發案完成後，若以每坪二十八萬元計算，可望為地方創造近百億元的土地利益。