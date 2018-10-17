〈南部〉台東幸福住宅 單身年滿25歲可承購

2018-10-17

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府推出三百戶平價幸福住宅，經過四波申請、選屋及簽約，仍有一○九戶餘屋，建設處預計廿二日起開放第五波申請，並放寬承購資格，單身者年齡下修滿廿五歲即可。

建三百戶 剩一○九戶餘屋

花蓮「青年住宅安心成家專案」預計興建八○九戶，但因下訂率僅約兩成，後期工程代理縣長蔡碧仲近日喊卡，台東縣三百戶幸福住宅位於康樂火車站旁，自二○一六年初開放預登記、申請、抽籤選屋作業，也多次放寬家戶年收入限制，最新一波九月一日選屋後，至十月五日截止簽約及繳保證金，全部還有一○九戶餘屋、包括十一戶身心障礙戶保留戶，其中廿坪屋還有十五戶、廿五坪剩五十戶、卅坪有四十四戶。整體硬體工程進行到三、四樓間，預計明年春天完工。

22日起第五波申請

縣議會近日三讀通過「台東縣幸福住宅出售及管理自治條例第四、五條」修正案，將單身申請者從四十歲放寬至年滿廿五歲，第五波幸福住宅申請資格為設籍台東縣六個月以上、年滿廿歲的家庭或單身年滿廿五歲、家戶年所得為九十分位點以下、也就是約一百一十三萬元。

此外，自治條例原本規定十％保留給身心障礙戶優先申請，也修正為若承購人數低於總戶數十％，剩餘戶得開放一般戶申請，第五波廿二日開放申請、至十一月十六日截止，詳情可洽建設處都計科，電話：（089）346850。