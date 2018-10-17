〈南部〉行銷屏東優質好物 國際商洽會登場

2018-10-17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕向國際推廣屏東農業，縣府昨天起至二十一日在新整修完成的「阿猴1909綠水園區」紙漿廠舉辦「2018屏東國際商洽會」，現場網羅一百家台灣與屏東在地廠商、農民團體參展，吸引來自十一國三十二位買主參加，產品以優質的農、漁、畜及花卉等為主，買主除參觀展場也到產地實勘，留下深刻印象。

11國32位買家 與百家業者洽商

屏東縣長潘孟安表示，近幾年縣府團隊推廣屏東優質好物不遺餘力，今年更首創將國外通路的農、漁、畜、花卉產品採購商或買家，包含美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼王國、卡達王國、新加坡、馬來西亞、泰國、寮國、印尼及中國等十一國，共計三十二名買家邀來屏東，並安排參展廠商、農民透過專業口譯人員，協助進行一對一商洽。

配合買主要求 安排到產地參訪

參展業者及團體中，農業類六十六家、花卉類九家、漁業類十九家、畜產類六家，三十二位買主代表擁有的通路，則包含大型連鎖超市、連鎖海鮮餐廳、飯店通路、冷凍水產品供應商、蔬果批發商、有機協會、食品進出口貿易商等；此次現場媒合商洽場次預計達四百三十場以上，也配合買主需求，安排到產地參訪，讓國際買主見識屏東產業實力，增加未來合作機會。

20、21日開放 民眾免費參觀

屏東國際商洽會十六日至十八日是國際買主專業商洽活動、不對外開放，二十至二十一日上午十點起至下午五點，開放民眾進場觀展，每整點有免費交通接駁巴士自火車站接駁至會場，入場無需費用。