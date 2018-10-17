〈台北都會〉「復興天母」 姚提五政策

2018-10-17

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨打破一般記者會形式，選在天母地區麵線店，邊吃麵線邊發表「天母復興運動」政見，五大主軸包括打造忠誠路為國際藝文大道、推動「國際節慶社區」、盤整天母棒球場各設施、捷運芝山站周邊都市更新，以及天母的山水整體景觀規劃。

忠誠路變國際藝文大道

姚文智指出，首先是打造忠誠路為國際藝文大道，從營造精緻生活品質著手，以「完整街道」（complete street）理念，將人行、自行車、公車候車空間重新調配，再引入便利生活的資訊系統；並藉由公共藝術、街道家具等方式造街，同時成立專業的「樹醫師」團隊，全面診斷天母的樹木。

打造「國際節慶社區」

其次，姚文智主張把天母打造為「國際節慶社區」，推廣天母四大特色「春天水道祭、夏日運動季、秋天欒樹節、冬日萬聖節」，吸引更多市民參與，也讓天母在地國際友人更認識台灣。

第三為盤整天母棒球場各設施。姚文智表示，天母棒球場曾是台灣設備最好的棒球場，但北市府日後對其並未積極維護，導致迄今許多設施都不合格，未來將會對此全面盤整，使其成為向社區開放發展的好地方。

針對捷運芝山站周邊都更，姚文智指出，芝山站旁一帶有許多迫切需要都更的地方，推動大街廓的公辦都更，透過全面整體開發，同時釋出空間、建立交通轉運站等公共設施，推動芝山站成為北區的新樞紐。

就天母山水整體景觀規劃上，姚文智表示，他將對雙溪、磺溪、天母溪、番仔井及圍繞天母的群山通盤檢討，一方面推動環境永續，另一方面也讓市民更易親近大自然。