〈台北都會〉北市洲美街古厝被「誤拆」 居民懷疑市府故意的

2018-10-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕北投士林科技園區拆遷作業，昨下午發生水利處包商誤拆文化局列管的暫定古蹟，洲美街古厝最珍貴的琉璃屋簷直接遭摧毀，當地居民氣憤拍下斷垣殘壁，不敢相信政府連暫定古蹟都敢拆。但台北市土地開發總隊、水利處、拆除廠商及台北市文化局至今互踢皮球，文化局稱將罰款究責，居民嗆「罰了也於事無補」，懷疑市府是故意造成「誤拆」。

承包商：市府未告知有文資

水利處表示，事前已提醒廠商勿拆文資，後續將和文化局釐清法律責任。但當地居民指出，承包商拆除當下，竟說市府沒有告知他們這裡有文資。

居民氣憤 各局處互踢皮球

文化局昨表示，拆除暫定古蹟已違反「文資法」，屬於刑事罪，可罰六個月以上、五年以下有期徒刑，易科罰金五十萬元以上、兩千萬元以下。但巧的是，該案在九月時於文資審議會原有機會確認文資身分，不過當時委員意見分歧，準備進入投票階段時，府內委員文化局長鍾永豐、民政局長藍世聰以審預算為由突然離席，導致大會人數未過半、無法投票表決，全案只好暫緩。

拉警戒線 琉璃屋簷仍遭摧毀

當地文資團體成員、居民郭琬琤表示，之前為避免工人拆到文資，居民自發性拉警戒線與義務巡邏維護，但怪手昨直接往下挖，最珍貴的琉璃屋簷直接毀損。她氣憤地說，工人當下竟說沒有告知他們這裡有文資。土地開發總隊、水利處及拆除廠商到現在還在互踢皮球，加上九月文資會流會，合理懷疑根本是故意拆除，就算文化局罰水利處也無濟於事，最後還是花市民納稅錢。

水利處總工程司張凱堯表示，四棟建築都有用黃色警示帶圍起來，也告知廠商別動到；張說，昨天駕駛怪手的工人可能沒有注意到，但認為拆除是建築角落，主體並無太大損傷。

文化局副局長田瑋表示，洲美街五十一巷十六號、一二九巷二號及十號、八十一巷十號均屬暫定古蹟，昨被拆除的是五十一巷十六號的古厝。他說，今天上午將與文資委員現勘，目前初步判斷右廂房破損嚴重，出現瓦片破裂、磚牆傾倒，後續還要研究如何修復。