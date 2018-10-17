〈台北都會〉北市府明年度總預算今闖關 二備金不表決

2018-10-17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會週四休會，今將審完台北市長柯文哲最後一年編列的二○一九年總預算案，歲入計列一六○一．二四億元、歲出一六五五．四六億元，但民進黨、國民黨議員已抓出多筆預算違常理，工程規格明明尚未出爐，台北市政府就「先上車後補票」編了連續數年的上億元預算，「強渡關山」向議會要錢。但今年也逢選舉年，藍綠議員最終將砍多少預算也備受矚目，市府代表今上午將與民進黨、國民黨各黨進行預算政黨協商。

議員指多筆預算違常理 「強渡關山」要錢

柯文哲近四年兩度編列史上最高十二．五億元二備金，二備金應為緊急救難經費，但市府被抓包用於一般性例行建設，由於二備金免匡列預算科目內容，此舉也被質疑規避議會監督；誇張的是，兩度超編二備金，執行率僅五十五％左右。柯今年自砍二備金為十億元，議會民進黨團昨決議，核發金額交由政黨協商決定，不會進行表決。

國民黨團書記長李芳儒則透露，副市長鄧家基上週曾來議會遊說，但有別於去年大力遊說多項優先政策，鄧今年尋求藍營支持的項目只有十億元二備金，鄧還稱二備金已「撙節」、希望不要刪太多；且市府沒有很強硬要護其他預算。

規劃設計未完成 中正橋改建連續編3年

不過，議員們連日來初審預算發現，市府多項工程「先上車後補票」；台北市議員周柏雅昨在議會大會質疑，中正橋改建工程還未完成規劃設計，工務局就編廿四．六億元的連續三年預算，「很奇怪，怎麼通過預算後，才要規劃設計，事後的規劃設計難道作假嗎？」

文資會未過 北美館擴建、台北工場照編

而台北藝術園區、台北市立美術館擴建案統包工程也惹議，明年起連續五年斥資五．二三億元，明年經費為二九四四萬元。議會教育文化委員會召集人、議員陳重文指出，該處周邊有史前遺址，開發須經環評，台北市都市設計審議委員會、文化資產審議委員會都還沒審過，文化局強渡關山編列連續預算，非常草率，若審議會打槍，不就浪費錢？

此外，市定古蹟「台北工場」七千餘萬元修繕費，編列預算的捷運局也編三年連續預算，但議會交通委員會發現，文資會根本還未審議通過，市府就提預算，議會決議僅准列一千元預算，如文資會通過，始得通過預算。

交八廣場購地綠化 4年砸逾11億

一般民眾以為西區門戶計畫的交八廣場已完工，但攤開預算書，市府明年起連續四年砸十一．八八億元，用於「廣場東側擴建工程補償費」。議會工務委員會召集人、議員王欣儀說明，議會允許市府編預算闢建廣場另一側用地，但台鐵持有的東側土地現況已可綠美化，不解為何還砸大錢購地綠化，增添財政負擔，而不採取「以地換地」措施。此外，市府斥資兩億元在關渡闢建貴子坑溪水防道路拓寬工程，但平均每公里造價要兩億元，也被質疑砸大錢。

至於台北燈節，市府編列六三九四萬餘元用於明年農曆年後。陳重文指出，燈節預算比今年還多，市府理由是要擴大燈節區域，但燈節明明可向中華電信等企業募款，不需再花公帑；令人傻眼的是，觀傳局拖了十個月，遲遲不敢公布今年初燈節募款明細，決算金額也兜不攏，在帳目不清的情況下，難以同意增加預算，因此將預算砍至六千萬元。