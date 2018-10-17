〈台北都會〉心形太陽能電場 「新北森之光」啟用

2018-10-17

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市太陽光電發電場「新北森之光」昨天啟用，全區共有六千六百四十片光電板，每年發電量可達一百九十萬度，減少一千公噸以上碳排放量，相當於五百廿戶住戶一年用電量。新北市經濟發展局綠色產業科科長廖士煒表示，預估年收入九百九十萬元，其中十％回饋給市府，市府下一步將推動工廠屋頂設太陽能光電板。

位於三峽碳中和樂園 掩埋場變身

「新北森之光」位在三峽碳中和樂園，在二○○○年六月封閉前，是收容大三鶯地區家庭廢棄物的垃圾掩埋場，現在轉型為環保休閒園區，且復育出大量螢火蟲。

廖士煒說，碳中和樂園十八公頃中，有兩公頃以公有地標租作太陽光電發電場，光電板排成心形，頗具特色，預估年收入九百九十萬元，其中十％回饋給市府。這次合約租期九年十一個月，能優先續約一次，最多可到十九年十個月。碳中和樂園仍有一．五公頃空間能夠利用，目前正在評估，未來也不排除再度標租。

估年收入990萬 10％回饋市府

新北市長朱立倫昨到場揭牌，他說，每年發電一百九十萬度對於市區居民很重要，還能創造售電收入，這也是一個綠能起點，新北市更努力將垃圾地變成發電、節能減碳的地方，更主動發展境內再生能源，建立乾淨、永續且自足的城市能源系統。

他也說，新北市幅員廣大，考量技術成熟度與市場接受度等因素，短期鎖定以太陽光電為發展重點，中長期則發展地熱開發，目前新北透過公有房舍屋頂及閒置土地標租、獎勵民間設置及提供設置融資等方式，已建置廿一．六百萬瓦的太陽光電發電系統，未來更將進一步招募民間屋頂，並由市府統籌協助遴選系統商。

經發局指出，市府為擴大再生能源發展版圖，後續以推動公有場域及民間建物，每年至少增加五百萬瓦以上設置容量為目標，民間部分考量建物安全，將優先以十年以內、近七千家工廠廠房屋頂設置太陽能光電板，並由市府協助擬訂廠房與光電廠商間的租賃契約，降低民眾獨自洽詢與作業成本。