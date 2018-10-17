〈北部〉免費營養午餐不停辦 蔡碧仲：拚品質提升

2018-10-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨天與花蓮市中正國小與小朋友一起吃午餐，對連日來謠傳免費營養午餐要停辦，他批「這是假新聞」！強調如果要停辦，就不用來關心午餐辦理的品質了。他說，初步發現供應水果次數太少，及家長反應肉類品質不佳，明天會再找專家共同討論改進。

經費壓低 買不起國產肉

蔡碧仲昨到供應一千五百份營養午餐的花蓮市中正國小參觀廚房，瞭解午餐準備情形，趁蔡碧仲到學校，家長會長黃代佩陳情，小孩子說大雞腿不好吃，去年開會才得知，午餐的大雞腿、棒棒腿多使用美國進口的冷凍肉，肉腥味重；她也說，午餐配菜如炒雞丁，用便宜雞胸肉「柴到小孩子吞不下」，肉份量偏少，青菜淡而無味有如川燙，希望口味可以再好吃一點，水果也可以每週多個幾次。

蔡碧仲說，其實他吃不出滷雞腿「是國產或進口」、「你們要把實況告訴我」，至於青菜、湯比較清淡「應該比較健康」。黃代佩則說，國產肉成本至少進口肉一倍，因為午餐四十五元一餐，買不起國產肉，希望經費若能充足些，能買較好的國產肉品。

每週一次 水果供應太少

蔡碧仲說，初步發現水果每週只有一次「太少了」，午餐雞腿使用進口肉品，因國小一餐僅四十五元，將找北農及肉品批發商等專家討論，希望盡量改善午餐品質；他也說，目前預算都已固定，雖是代理縣長仍希望找解決辦法後，向續任縣長提建議。

花蓮國中小學免費營養午餐今年邁入第八年，國小三菜一湯（四十五元）、國中四菜一湯（五十元）。承辦業者之一香又香餐盒邱姓業者說，「希望可以跟縣府爭取多增加經費」，午餐價格已維持三年沒有調漲，目前營養午餐約四成是食材成本，六成是人事費，薪水、勞健保、提撥退休金等都在增加，希望能爭取合理價格以提升午餐品質。