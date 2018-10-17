〈北部〉陳金德再批「午餐免錢」 林姿妙：選民會判斷

2018-10-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德再度批評國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的「營養午餐免錢」政見，直指這項政策將花費縣府四分之一預算，排擠其他必要支出，顯示她不是好的管理者，不夠格當縣長；林姿妙陣營回應，是不是好政策，留給縣民做選擇。

宜蘭縣政府昨天的縣務會議，配合中央法規修訂，廢除宜蘭縣公私立國民中小學收取學生費用自治條例，通過宜蘭縣公私立國民中小學雜費及代收代辦草案，陳金德又把矛頭指向林姿妙力推的「營養午餐免錢」。

陳金德認為，宜縣整年預算兩百多億元，扣掉一百億人事預算與部分法定預算，縣長一年只有十五億元預算可動用，若施行「營養午餐免錢」，要花掉三．四億元，約占可動用預算的四分之一。

陳金德說，不是每個家庭都需要營養午餐補助，無差別補助勢必排擠弱勢學童的預算，造成另一種不公平，宜蘭縣公私立國民中小學雜費及代收代辦草案，已針對弱勢學童提供營養午餐補助，全縣三萬三千名國中小學學生，有四千人需要補助，營養午餐政策不是思考要不要錢，而是吃得好不好、有沒有營養，他建議下屆縣長，設法提升營養午餐的品質。

林姿妙陣營回應，針對這個議題已作過回應，林姿妙提出的政策，只要對縣民好，一定會全力完成，「營養午餐免錢」政見到底好不好，相信選民有智慧去判斷。